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Baylor's latest NBA mock draft

Baylor's Davion Mitchell is likely an early first round draft choice.
Baylor's Davion Mitchell is likely an early first round draft choice. (Baylor SID)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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The latest on where Davion Mitchell, Jared Butler and MaCio Teague stand in several NBA mock drafts.

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