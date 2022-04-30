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Baylor's Historic NFL Draft

The LA Chargers selected JT Woods in the third round of the NFL Draft.
The LA Chargers selected JT Woods in the third round of the NFL Draft. (Getty Images)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

For the first time in 63 years, Baylor had four players selected in the first three rounds of the NFL Draft. SicEmSports has all the coverage.

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