 SicEmSports - Baylor's furious rally comes up short in OT; Bears eliminated by UNC, 93-86
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Baylor's furious rally comes up short in OT; Bears eliminated by UNC, 93-86

James Akinjo had the game-tying 3-point play to send the game into overtime.
James Akinjo had the game-tying 3-point play to send the game into overtime. (Baylor SID)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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Down 25 in the second half, the Bears rallied against UNC but fell in OT, ending their bid to repeat as national champions.

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