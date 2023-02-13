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Baylor's Big 12 title push continues on Big Monday against WVA

LJ Cryer is coming off a 23-point performance at TCU.
LJ Cryer is coming off a 23-point performance at TCU. (Stephen Cook)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

Baylor has won nine of its last 10 and is one game behind Texas in the Big 12 standings.

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