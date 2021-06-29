 SicEmSports - Baylor recruiting notebook
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Baylor recruiting notebook

Rivals 4-star WR Jayden Gibson.
Rivals 4-star WR Jayden Gibson. (Rivals)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

More updates from what has been an intense two weeks for Baylor recruiting.

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