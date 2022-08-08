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Baylor ranked No. 10 in preseason Coaches Poll

Al Walcott with the famous 96=yard Pick6 vs. Ole Miss in the Sugar Bowl.
Al Walcott with the famous 96=yard Pick6 vs. Ole Miss in the Sugar Bowl. (Baylor SID)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

High 2022 preseason expectations continue for the Bears. They are No. 10 in the Coaches poll.

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