 SicEmSports - Baylor QBs talk starting job, growing together
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Baylor QBs talk starting job, growing together

Blake Shapen is all the way back from his shoulder injury.
Blake Shapen is all the way back from his shoulder injury. (Stephen Cook)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

Gerry Bohanon and Blake Shapen discuss the race for the starting job. Kyron Drones and his growth.

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