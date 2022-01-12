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Baylor QB commit Novosad impresses at National Combine

Baylor 2023 QB commit Austin Novosad.
Baylor 2023 QB commit Austin Novosad. (Rivals)
Sam Spiegelman
Rivals Analyst

The 2023 Signal Caller from Dripping Springs adds more to his recent commitment to the Baylor football program.

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