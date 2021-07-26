 SicEmSports - Baylor Prime 2022 MBB Targets
News More News
{{ timeAgo('2021-07-26 10:25:33 -0500') }} football Edit

Baylor Prime 2022 MBB Targets

This 2022 big is squarely on Baylor's radar
This 2022 big is squarely on Baylor's radar (Rivals)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

A look at some of Scott Drew and his program's top targets.

Story Link

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}