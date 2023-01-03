News More News
{{ timeAgo('2023-01-03 08:05:45 -0600') }} football Edit

Baylor Portal QB Tidbits

Baylor QB Blake Shapen.
Baylor QB Blake Shapen. (Stephen Cook)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

The latest on where Baylor stands in its search to add another signal caller for the 2023 season.

Story Link

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}