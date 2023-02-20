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Baylor Portal Profile: Sawyer Robertson

Baylor welcomes Mississippi State QB Sawyer Robertson.
Baylor welcomes Mississippi State QB Sawyer Robertson. (Mississippi State Athletics)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

What will the new QB from Mississippi State offer?

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