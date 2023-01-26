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Baylor Portal Profile: Mike Smith

New Baylor LB Mike Smith arrives from Liberty.
New Baylor LB Mike Smith arrives from Liberty. (Liberty University)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

A deep dive into the linebacker transfer from Liberty who has two years of eligibility remaining.

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