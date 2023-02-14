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Baylor Portal Profile: Ketron Jackson

New Baylor WR Ketron Jackson who transferred from Arkansas.
New Baylor WR Ketron Jackson who transferred from Arkansas. (Arkansas Athletics)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

A look at the big-play receiving threat who played HS ball at Royse City.

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