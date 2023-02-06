News More News
{{ timeAgo('2023-02-06 07:55:10 -0600') }} football Edit

Baylor Portal Profile: Jake Roberts

New Baylor TE Jake Roberts comes from North Texas.
New Baylor TE Jake Roberts comes from North Texas. (UNT Athletics)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

A breakdown of the tight end from UNT who helps the BU tight end room.

Story Link

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}