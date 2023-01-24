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Baylor Portal Profile: Clark Barrington

BYU's Clark Barrington (middle) allowed only two sacks in 40 starts in his career in Provo, UT.
BYU's Clark Barrington (middle) allowed only two sacks in 40 starts in his career in Provo, UT. (KSL Salt Lake City)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

A look at the other BYU offensive lineman, Clark Barrington who has one year of eligibility remaining.

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