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Baylor Portal Profile: Campbell Barrington

New Baylor OL Campbell Barrington.
New Baylor OL Campbell Barrington. (Desert News)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

A look at one of the newest additions to the Baylor 2023 OL, expected starter Campbell Barrington.

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