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Baylor players talk West Virginia

Baylor LB Bryson Jackson (7) is having a great season.
Baylor LB Bryson Jackson (7) is having a great season. (Baylor SID)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

Several Baylor players met with the media leading up to Thursday at West Virginia.

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