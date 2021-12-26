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Baylor, Ole Miss Sugar Bowl arrivals delayed due to Omicron variant

The Bears are expected to remain in Waco through at least Tuesday.
The Bears are expected to remain in Waco through at least Tuesday. (Stephen Cook)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

Because of new COVID-19 protocols, Baylor and Ole Miss are not expected to arrive in NOLA until Wednesday.

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