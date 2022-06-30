 SicEmSports - Baylor OL commit Clements won't be in Kansas anymore; No. 21
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Baylor OL commit Clements won't be in Kansas anymore; No. 21

Lawrence (KS) 2023 Baylor OL commit Calvin Clements.
Lawrence (KS) 2023 Baylor OL commit Calvin Clements. (Rivals)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

Baylor's relationship started with the coveted tackle on foreign soil. We have the details.

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