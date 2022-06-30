SicEmSports - Baylor OL commit Clements won't be in Kansas anymore; No. 21
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football
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Baylor OL commit Clements won't be in Kansas anymore; No. 21
Kevin Lonnquist
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SicEmSports
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Baylor's relationship started with the coveted tackle on foreign soil. We have the details.
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