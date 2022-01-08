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Baylor OL anchor Galvin to return in 2022

Baylor LT Connor Galvin (76) is coming back in 2022.
Baylor LT Connor Galvin (76) is coming back in 2022. (Baylor SID)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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The Big 12 2021 OL of the year announced Friday he would return this fall.

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