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Baylor Official Visit Weekend Preview - Part II

Baylor 2024 commit and Lumberton LB Brock Jackson.
Baylor 2024 commit and Lumberton LB Brock Jackson. (Nick Lucero/Rivals.com)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

A look at who the Bears are receiving on this second official visit weekend. It has a defense feel to it.

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