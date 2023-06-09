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Baylor Official Visit Weekend Preview - Part I

Lancaster 2024 RB Kewan Lacy announced Baylor in his Top 6 recently.
Lancaster 2024 RB Kewan Lacy announced Baylor in his Top 6 recently. (Rivals.com)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

A look at what to expect this coming weekend.

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