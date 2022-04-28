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Baylor NFL Draft hopefuls ready for next level

Jalen Pitre is projected to be the first Bear to be selected in the NFL Draft.
Jalen Pitre is projected to be the first Bear to be selected in the NFL Draft. (Big 12 Pool)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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There are seven Bears who are hoping to have their names called in the NFL Draft that begins Thursday in Las Vegas.

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