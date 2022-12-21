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BAYLOR NATIONAL SIGNING DAY 2022

Dave Aranda welcomes his third full class to Baylor on Wednesday.
Dave Aranda welcomes his third full class to Baylor on Wednesday. (Crescent City Sports)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

It's recruiting recruiting Christmas. Updates all day long as the Bears officially welcome the class of 2023.

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