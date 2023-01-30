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No. 11 Baylor looks to continue domination of No. 10 Texas on Big Monday

Adam Flagler and the Bears are at Texas for Big Monday.
Adam Flagler and the Bears are at Texas for Big Monday. (Baylor SID)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

A preview of the Bears and Longhorns.

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