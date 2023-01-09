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Baylor lands talented UNT TE Roberts

North Texas TE Jake Roberts is a Baylor Bears.
North Texas TE Jake Roberts is a Baylor Bears. (UNT Athletics)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

Baylor filled a huge need with the addition of UNT tight end Jake Roberts.

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