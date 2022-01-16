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Baylor lands homegrown NT Jaxon Player from Tulsa

Waco Midway product Jaxon Player is transferring to Baylor.
Waco Midway product Jaxon Player is transferring to Baylor. (Tulsa SID)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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