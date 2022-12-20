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{{ timeAgo('2022-12-20 17:03:09 -0600') }} football Edit

Baylor lands Arkansas portal WR Jackson; former 2021 Rivals 250

Arkansas WR Ketron Jackson WR is transferring to Baylor after entering the portal.
Arkansas WR Ketron Jackson WR is transferring to Baylor after entering the portal. (Arkansas Athletics)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

Details of the Bears landing the physical wide receiver.

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