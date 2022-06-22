 SicEmSports - BAYLOR LANDS 5-STAR RIVALS NO. 17 JA'KOBE WALTER
News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2022-06-22 17:44:11 -0500') }} football Edit

BAYLOR LANDS 5-STAR RIVALS NO. 17 JA'KOBE WALTER

Rivals No. 17 Ja'Kobe Walter is the newest Baylor Bear
Rivals No. 17 Ja'Kobe Walter is the newest Baylor Bear (Rivals)
Travis Graf
Rivals National Analyst
premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}