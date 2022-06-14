 SicEmSports - Baylor lands 4-star OLB Kelly
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Baylor lands 4-star OLB Kelly

League City Clear Falls 2023 OLB Corey Kelly has committed to Baylor.
League City Clear Falls 2023 OLB Corey Kelly has committed to Baylor. (Nick Lucero)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

He took an official visit to Baylor over the weekend. The relationship with the staff had been deepening. Now, League City Clear Falls OLB Corey Kelly is a Bear.

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