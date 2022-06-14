Baylor lands 4-star OLB Kelly
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He took an official visit to Baylor over the weekend. The relationship with the staff had been deepening. Now, League City Clear Falls OLB Corey Kelly is a Bear.
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