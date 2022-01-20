 SicEmSports - Baylor lands 4-star DB Allen to 2022 class; Bears strengthen secondary
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{{ timeAgo('2022-01-20 20:33:05 -0600') }} football Edit

Baylor lands 4-star DB Allen to 2022 class; Bears strengthen secondary

Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

The Bears bring more strength to the secondary with the addition of the very talented safety from Miami.

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