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Baylor hopefuls make their case at Pro Day

All 32 NFL franchises were on hand to watch Baylor prospects.
All 32 NFL franchises were on hand to watch Baylor prospects. (Baylor SID)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

Past and present Baylor players spent Monday at Waco Midway high school showing all of their skills in hopes of playing at the next level.

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