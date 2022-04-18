 SicEmSports - Baylor had advantage securing top Euro, Finland's Little
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Baylor had advantage securing top Euro, Finland's Little

Finnish 2023 guard Miro Little has committed to Baylor
Finnish 2023 guard Miro Little has committed to Baylor (Twitter)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

The talented guard visited with SicEmSports what led to the decision to become a Bear.

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