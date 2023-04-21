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Baylor Green & Gold game Visitor's List

Denton Guyer 2024 WR Josiah Martin.
Denton Guyer 2024 WR Josiah Martin. (Rivals)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

Baylor is set to host a great number of prospects for the finale of the 2023 spring football season. Find out who plans to attend.

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