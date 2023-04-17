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Baylor G Adam Flagler declares for NBA Draft

Baylor G Adam Flagler has declared for the NBA draft.
Baylor G Adam Flagler has declared for the NBA draft. (Associated Press)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

It's not a done deal that Flagler would stay in the draft nor does it mean he would return to Baylor. Options are open.

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