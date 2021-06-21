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Baylor future OL lands the big one: George Maile commits

Utah 2022 OL George Maile commits to Baylor.
Utah 2022 OL George Maile commits to Baylor. (Rivals)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

Baylor's just complete epic OV weekend continued Monday when Utah 2022 OL George Maile committed.

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