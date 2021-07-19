 SicEmSports - Baylor First Look Depth Chart: Offense
News More News
{{ timeAgo('2021-07-19 11:10:48 -0500') }} football Edit

Baylor First Look Depth Chart: Offense

Baylor WR RJ Sneed.
Baylor WR RJ Sneed. (Big 12 Pool)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

A breakdown of the first Baylor depth chart and what it means.

Story Link

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}