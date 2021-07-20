 SicEmSports - Baylor First Look Depth Chart: Defense
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Baylor First Look Depth Chart: Defense

Baylor safety JT Woods.
Baylor safety JT Woods. (Baylor FB SID)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

A breakdown of the first Baylor depth chart for the defense and what it means.

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