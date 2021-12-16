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Baylor finds 2023 QB in Dripping Springs Novosad

Dripping Springs 2023 QB Austin Novasad has committed to Baylor.
Dripping Springs 2023 QB Austin Novasad has committed to Baylor. (Recruiting News Guru)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

The Bears picked up a huge commitment from the Dripping Springs 2023 QB.


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