SicEmSports - Baylor finds 2023 QB in Dripping Springs Novosad
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football
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Baylor finds 2023 QB in Dripping Springs Novosad
Kevin Lonnquist
•
SicEmSports
Publisher
The Bears picked up a huge commitment from the Dripping Springs 2023 QB.
Story Link
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