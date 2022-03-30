 SicEmSports - Baylor draft hopefuls work out in front of 31 NFL franchises
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Baylor draft hopefuls work out in front of 31 NFL franchises

Baylor WR Tyquan Thornton at NFL Pro Day.
Baylor WR Tyquan Thornton at NFL Pro Day. (Baylor SID)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

Full coverage of how 13 Baylor footballers and one former Baylor player performed on the biggest day of their lives.

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