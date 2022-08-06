 SicEmSports - BAYLOR FALL CAMP 2022: Bears understand wearing the target
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BAYLOR FALL CAMP 2022: Bears understand wearing the target

Baylor LB Will Garner going through a tip drill in the first day of fall camp.
Baylor LB Will Garner going through a tip drill in the first day of fall camp. (Stephen Cook)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

The Bears are through the first day of fall camp. They understand how 2022 is different than 2021.

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