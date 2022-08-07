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BAYLOR FALL CAMP 2022: Shapen ready to roll as the starting QB

Baylor 2022 starting QB Blake Shapen.
Baylor 2022 starting QB Blake Shapen. (Baylor SID)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

Baylor QBs visited with the media following Saturday's practice. Blake Shapen is eager to show how he can lead as the starter.

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