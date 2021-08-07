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Baylor Fall Camp 2021 begins with purpose

Baylor DE TJ Franklin.
Baylor DE TJ Franklin. (Stephen Cook)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

The Bears have opened the fall camp with a determination to put the disappointment of 2020 behind them.

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