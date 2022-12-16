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{{ timeAgo('2022-12-16 02:00:00 -0600') }} football Edit

Baylor commit Bryson Washington, Franklin win state title

Bryson Washington went 32-0 in his final two seasons at Franklin.
Bryson Washington went 32-0 in his final two seasons at Franklin. (Rivals)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

A recap of heart-stopping finish and Bryson Washington leaving as a state champion.

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