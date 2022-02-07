 SicEmSports - Baylor checking the boxes for Rivals No. 174 Robinson
News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2022-02-07 08:00:07 -0600') }} football Edit

Baylor checking the boxes for Rivals No. 174 Robinson

Arlington Lamar 2023 OL Isaiah Robinson.
Arlington Lamar 2023 OL Isaiah Robinson. (Rivals)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports
premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}