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Baylor Breakdown/Golden Bears - TCU

Baylor WR Monaray Baldwin fights for a ball near the end zone against TCU.
Baylor WR Monaray Baldwin fights for a ball near the end zone against TCU. (Stephen Cook)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

A breakdown of Baylor's emotion-filled 29-28 loss to No. 4 TCU.

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