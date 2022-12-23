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Baylor Breakdown/Golden Bears - Air Force

Garmon Randolph making the 4th down stop on Air Force QB Haaziq Daniels.
Garmon Randolph making the 4th down stop on Air Force QB Haaziq Daniels. (Baylor SID)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

A look at what went right, what went wrong and where Baylor goes from here.

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