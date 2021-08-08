Baylor basketball soars with commitment from No. 5 Keyonte George

PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CcmVha2luZzogS2V5b250ZSBHZW9yZ2UsIGEgdG9wIDUgRVNQTiBw
cm9zcGVjdCBpbiB0aGUgY2xhc3Mgb2YgMjAyMiBoYXMgY29tbWl0dGVkIHRv
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQmF5bG9yTUJCP3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBCYXlsb3JNQkI8L2E+LCBhY2NvcmRpbmcgdG8g
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QYXVsQmlhbmNhcmRpP3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBQYXVsQmlhbmNhcmRpPC9hPi4gPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9LZXlvbnRla2cxP3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPkBLZXlvbnRla2cxPC9hPjxicj48YnI+KPCfjqg6IDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vdGhlamFrZWZpc2hlcjAwP3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkB0aGVqYWtlZmlzaGVyMDA8L2E+KSA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3QuY28vQUcxaUNxTU1PYSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0FH
MWlDcU1NT2E8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgU3BvcnRzQ2VudGVyIChAU3BvcnRz
Q2VudGVyKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1Nwb3J0c0Nl
bnRlci9zdGF0dXMvMTQyNDQ0NTMxMjU4ODk4ODQyMj9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgOCwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp
cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp
ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+Cjwv
ZGl2PgoK
Scott Drew's program picks up the second highest recruit in Rivals history as the Ischool Entrepreneurial Academy G commits. Only Isaiah Austin - No. 4 in 2012 - was higher.