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Baylor basketball soars with commitment from No. 5 Keyonte George

Rivals No. 5 Keyonte George has committed to Baylor.
Rivals No. 5 Keyonte George has committed to Baylor. (Rivals)
Rob Cassidy
Rivals Analyst

Scott Drew's program picks up the second highest recruit in Rivals history as the Ischool Entrepreneurial Academy G commits. Only Isaiah Austin - No. 4 in 2012 - was higher.

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