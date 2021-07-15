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Baylor at Big 12 Media Days

Dave Aranda and Baylor are at Big 12 media Days on Thursday.
Dave Aranda and Baylor are at Big 12 media Days on Thursday. (BaylorBears.com)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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Head coach Dave Aranda, OT Connor Galvin and LB Terrel Bernard meet the media to unofficially kick off the 2021 season.

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