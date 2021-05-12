{{ timeAgo('2021-05-12 15:18:59 -0500') }}
football
Edit
Baylor among those contending for R250 DT Bledsoe
Sam Spiegelman
Rivals Analyst
We have the latest from the small-town prospect who is gaining national attention.Story Link
You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.
-
Members-only forums
-
Predict prospect commits with FanFutureCast
-
Exclusive highlights and interviews
-
Exclusive coverage of Rivals Camp Series
-
Breaking recruiting news
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMwNzYiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL2JheWxvci5yaXZhbHMuY29t
L25ld3MvYmF5bG9yLWFtb25nLXRob3NlLWNvbnRlbmRpbmctZm9yLXIyNTAt
ZHQtYmxlZHNvZSIKICB9KTsKICAoZnVuY3Rpb24oKSB7CiAgICB2YXIgcyA9
IGRvY3VtZW50LmNyZWF0ZUVsZW1lbnQoInNjcmlwdCIpLCBlbCA9IGRvY3Vt
ZW50LmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKCJzY3JpcHQiKVswXTsgcy5hc3lu
YyA9IHRydWU7CiAgICAvLyBsb2FkaW5nIHRoZSBldmVyZ3JlZW4gdmVyc2lv
biBvZiBjcy5qcyBzbyB3ZSBhbHdheXMgaGF2ZSB0aGUgbGFzdCB2ZXJzaW9u
CiAgICBzLnNyYyA9ICJodHRwczovL3MueWltZy5jb20vY3gvdnptL2NzLmpz
IjsKICAgIGVsLnBhcmVudE5vZGUuaW5zZXJ0QmVmb3JlKHMsIGVsKTsKICB9
KSgpOwo8L3NjcmlwdD4KCjxub3NjcmlwdD4KICA8aW1nIHNyYz0iaHR0cHM6
Ly9zYi5zY29yZWNhcmRyZXNlYXJjaC5jb20vcD9jMT0yJmMyPTcyNDE0Njkm
Yzc9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZiYXlsb3Iucml2YWxzLmNvbSUyRm5ld3MlMkZi
YXlsb3ItYW1vbmctdGhvc2UtY29udGVuZGluZy1mb3ItcjI1MC1kdC1ibGVk
c29lJmM1PTIwMjI3MzMwNzYmY3Y9Mi4wJmNqPTEmY3NfdWNmcj0wIiAvPgo8
L25vc2NyaXB0Pgo8IS0tIEVuZCBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+CgoK